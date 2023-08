Caro hotel, Pisa tra le città italiane con i rincari maggiori: la classifica

Un dato, quello dell'aumento delle tariffe delle strutture ricettive, che riguarda praticamente tutt'Italia e che non risparmia neanche la nostra città. Pisa, nella classifica relativa al caro-hotel nella nostra penisola pubblicata da Assoutenti, occupa infatti il 14esimo posto a livello nazionale facendo registrare un +18,5% rispetto allo scorso anno. In Toscana peggio fanno Firenze (+22,3%) Arezzo (+21,7%), Lucca (+20,7%) e Grosseto (+20,4%). Primo posto assoluto per Roma (+31,3%), che precede sul podio Genova (+31%) e Venezia (+24,7%).

"Rispetto allo scorso anno a Firenze le tariffe di hotel, alberghi, b&b, pensioni, ecc. sono salite del +22,3%, ma ai vertici della classifica troviamo anche Arezzo (+21,7%), Lucca (+20,7%), Grosseto (+20,4%) e Pisa (+18,5%) - analizza il presidente di Assoutenti Furio Truzzi -. Un rincaro che se da un lato risponde al positivo aumento delle presenze dei turisti stranieri nelle città toscane, dall’altro rischia di determinare un effetto boomerang, allontanando i visitatori italiani e spingendo i cittadini verso altre località, come sta accadendo in questi giorni col record di turisti italiani in Albania. Albergatori ed esercenti non tirino troppo la corda - avverte Truzzi - perché terminato il periodo estivo che porta visitatori dall’estero, le loro strutture con rincari a questo livello rischiano di rimanere deserte nei prossimi mesi".

La classifica stilata da Assoutenti in base ai rincari annui delle strutture ricettive nelle varie città italiane (aumenti % a luglio)

1) Roma 31,3

2) Genova 31,0

3) Venezia 24,7

4) Milano 24,6

5) Varese 24,3

6) Firenze 22,3

7) Arezzo 21,7

8) Bologna 21,2

9) Napoli 20,8

10) Lucca 20,7

11) Gross eto 20,4

12) Brind isi 19,4

13) Paler mo 19,2

14) Pisa 18,5

15) Olbia -Tempio 18,1

16) Veron a 17,7

17) Trevi so 17,7

18) Raven na 17,6

19) Reggi o Emilia 17,3

20) Piace nza 17,0

21) Bresc ia 16,8

22) Sassa ri 16,5

23) Padov a 16,0

24) Bellu no 15,7

25) Campo basso 15,4

26) Caser ta 14,4

27) Perug ia 14,3

28) Forlì -Cesena 13,5

29) Lodi 13,1

30) Como 12,9

31) Pisto ia 12,7

32) Tries te 12,6

33) Ferra ra 11,3

34) Imper ia 11,0

35) Vicen za 10,6

36) Aosta 10,4

37) Verce lli 10,2

38) Siena 10,2

39) Lecco 10,1

40) Novar a 10,0

41) Catan ia 9,7

42) Porde none 9,5

43) Sirac usa 9,5

44) Ascol i Piceno 8,8

45) Cagli ari 8,8

46) Udine 8,2

47) Reggi o Calabria 7,7

48) Aless andria 7,5

49) Torin o 7,4

50) Berga mo 7,3

51) Parma 7,2

52) Catan zaro 7,2

53) Benev ento 7,1

54) Cremo na 6,7

55) Poten za 6,4

56) Viter bo 6,1

57) Messi na 6,0

58) Goriz ia 5,9

59) Moden a 5,9

60) Ancon a 5,8

61) Pavia 5,5

62) Rovig o 5,3

63) Cuneo 4,9

64) Rimin i 4,6

65) Massa -Carrara 3,5

66) Bari 3,3

67) Terni 2,4

68) Macer ata 2,3

69) Teram o 2,0

70) Biell a 1,9

71) Avell ino 1,8

72) Cosen za 1,5

73) Livor no 1,1

74) Trapa ni 0,7

75) Manto va -0,5

76) Pesca ra -0,5

77)Calta nissetta -9,7