'La casa di Mario', a sostegno di una vita indipendente

Inclusione, sostegno, indipendenza e solidarietà: sono i pilastri sui quali poggiano le fondamenta de 'La casa di Mario', il progetto di co-housing pensato da Anmic Pisa con l'appoggio del Comune di Pisa. Gli appartamenti per persone con fragilità sono stati inaugurati lo scorso 9 ottobre alla memoria di Monsignor Mario Cecchetti a Putignano alla presenza del sindaco Michele Conti, il quale sulla sua pagina Facebook ha espresso grande soddisfazione: "La nostra amministrazione è molto vicina al lavoro sul territorio dell’associazione, dobbiamo investire in questa direzione e lo faremo. Il mio sogno, che cercherò di concretizzare cercando collaborazioni, è quello di realizzare, su un terreno comunale nella zona di Pisanova, sei appartamenti a piano terra da destinare a famiglie in cui sono presenti persone con disabilità. Lavoriamo per una società più inclusiva".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.