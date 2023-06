Casa-vacanza, come difendersi dalle truffe: dieci consigli utili

Secondo uno studio commissionato all'Istituto di Ricerca IRCM, nell'ultimo anno (2022) il canale online del turismo ha generato in Italia 28 miliardi di euro di fatturato (+4% rispetto al 2019) ed il 2023 chiuderà con un'ulteriore crescita dell'11% sul 2022 (+15% rispetto al 2019), per un volume complessivo di 31 miliardi di euro. E così sono cresciuti anche i reati informatici: +284% dal 2019 ad oggi secondo le stime di Vamonos Vacanze, che in occasione dell'estate 2023, ha avviato una campagna per aiutare i meno esperti a riconoscere e stare alla larga dai tentativi di raggiro più diffusi, individuando anche i profili di truffatori più comuni.

Il decalogo anti-truffa

Ecco il decalogo di Vamonos Vacanze per chi, per quest'estate, opterà per una casa-vacanza: