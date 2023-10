Castagne, come cucinarle in tre gustose ricette

Autunno, la stagione delle castagne. Anche nella nostra città, sono moltissime le persone che amano questo frutto, spesso andandone alla ricerca in prima persona all'interno di parchi o boschi. La castagna si presta infatti ad essere utilizzata in numerose e gustose preparazioni, sia dolci che salate. Vediamo alcune.

Minestra di lenticchie e castagne

Tra le ricette più note, vi è la minestra di lenticchie e castagne. Per prepararla, dovete innanzitutto lessare 100 g di castagne, pelarle e sbriciorarle. Nel frattempo vanno sciacquate le lenticchie, che vanno messe a bollire in una pentola d'acqua per circa trenta minuti con una manciata di sale. Vanno poi soffritti in una pentola un cucchiaio di olio extravergine, una costa di sedano, una cipolla tagliata a fettine sottile, uno spicchio d'aglio e una confezione di pelati. Dopo cinque minuti, bisogna aggiungere le lenticchie con la loro acqua di cottura, le castagne lessate e una mela renetta tagliata a pezzetti. Dopo aver lasciato cuocere per dieci minuti a fuoco vivo, aggiungere un trito di prezzemolo, per poi servire il piatto a tavola con un filo d'olio extravergine d'oliva.

Polpette mortadella e castagne

Per prima cosa, occorre tritare mezza cipolla assieme a delle foglio di prezzemolo, basilico, salvia e rosmarino. Bisogna poi far lessare una quindicina di castagne in acqua salata, per poi sbucciarle e sbriciolarle. All'interno di una ciotola, tagliamo poi 300 g di mortadella in piccoli pezzi, unendoci 300 g di carne macinata di vitello e 300 g di salsiccia senza pelle. Aggiungere poi un uovo, le castagne sbriciolate, un cucchiaio di parmigiano e due fette di pane in cassetta imbevuto con il latte e strizzato, prima di unire gli odori tritati. A questo punto, bisogna formare delle piccole polpette con le mani, facendole poi rosolare in una padella con olio extravergine e un trito di sedano e carota. Una volta dorate, sfumate il tutto con un bicchiere di vino bianco.

Mousse al cioccolato in sfoglia di castagne

In questo caso, bisogna per prima cosa tritare 35 g di cioccolato fondente in una casseruola con un cucchiaio di acqua, facendo cuocere a fuoco lento. Va poi aggiunto al composto 135 g di zucchero a velo prima di toglierlo dal fuoco. Dopo di che aggiungere sei tuorli di uovo, mescolando con la frusta fino a rendere il composto omogeneo. Separatamente vanno montati a neve quattro albumi da unire poi al cioccolato. La mousse così ottenuta va messa in frigo per almeno tre ore per lasciarla raffreddare.

A parte occorre sbattere con la frusta per alcuni secondi due albumi, incorporando 30 g di farina, 30 g di farina di castagne e 75 g di zucchero a velo. Coprire poi il tutto con una placca da forno e distribuirci sopra con un cucchiaio la pastella, formando così quattro cerchi di circa 12 cm ciascuno e mettendo poi nel forno per fare dorare. Le cialde vanno quindi tolte per essere poste sopra uno stampino rovesciato, facendo prendere loro la forma di un piccolo contenitore. L'operazione va poi ripetuta con il resto della pastella, servendo infine la mousse all'interno delle cialde e spolverate con dello zucchero a velo.

(Fonte: www.lacucinaitaliana.it)