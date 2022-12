Migliori caffetterie d'Italia 2022, il Cavalieri Specialty Coffee conquista il terzo posto ai Barawards

Un risultato prestigiosissimo, quello ottenuto dal Cavalieri Specialty Coffee. Il locale di Pisa, grazie al parere della giuria di esperti, ha infatti ottenuto il terzo posto nella classifica delle migliori caffetterie d'Italia 2022 ai Barawards, manifestazione organizzata da Bargiornale, Ristoranti, Dolcegiornale e Hotel Domani giunta quest'anno alla sua ottava edizione e nata per valorizzare l'eccellenza dell'ospitalità made in Italy. A precedere la caffetteria di via Corsica soltanto il Bugan Coffee Lab di Bergamo ed il Gardelli Specialty Coffes di Forlì. La premiazione si è tenuta lunedì 12 dicembre al Palazzo del Ghiaccio di Milano.

"Voglio ringraziare innanzitutto le mie due socie Erika Giusti e Jessica Borgo e tutti i ragazzi che lavorano con noi, senza i quali non sarebbe stato possibile raggiungere questo riconoscimento - commenta a PisaToday Matteo Cecconi, titolare del Cavalieri Specialty Coffee -. Già in altre occasioni eravamo andati vicinissimi a questo traguardo senza però aver avuto la soddisfazione di salire sul palco, quest'anno, invece, ci siamo riusciti e per noi è stata una grande sorpresa. Il punto di forza che ci ha permesso di arrivare a questo risultato è sicuramente l'alta formazione nell'ambito della caffetteria di tutto il nostro staff. Il futuro? Per adesso ci godiamo questo risultato, poi vedremo se sarà possibile fare ancora meglio ed andare anche oltre il terzo posto".