Lo fanno diverse volte all'anno, ma la cena del 13 dicembre è stata particolare per questi ex allievi del liceo scientifico "U. Dini" di Pisa, che, nell'occasione, hanno festeggiato il sessantesimo anniversario da quando diventarono compagni di classe nella 1ª della sezione "F". Dopo la maturità, malgrado ognuno di loro abbia percorso la propria vita, hanno saputo conservare nel tempo una grande amicizia, impedendo che il tempo e le diverse strade intraprese li separasse.

I "mitici della sezione F", come si autodefiniscono, sono un raro esempio di amicizia e senso di appartenenza. A loro vada l'augurio di ritrovarsi per tanto tempo ancora: Luciano Balestri, Paolo Gambini, Fabio Tozzini, Alfredo Mussi, Roberto Spisni, Riccardo Busoni, Tiziano Nizzoli, Paola Barontini, Franco Ghelardoni, Riccardo La Rocca, Manuela Melani, Riccardo Parra, Meri Pasquini, Mario Iafrate e poi ancora, assenti occasionalmente, Aldo Bargellini, Fabio Raglianti, Domizio Baldini, Maria Rosa Torrigiani, Silvana Federici, Maurizio Malfatti, Claudio Sgrò e Piera Giovannitti. E nei loro cuori e nei loro ricordi sono sempre presenti anche chi ormai non può più partecipare: Gigi Coli e Rusco Ruschi. Come non ricordare, poi, che molto spesso, se non quasi sempre, ai loro incontri è stato presente l'insegnante di educazione fisica che li ha accompagnati lungo il percorso dei 5 anni, il professor Franco Radman.