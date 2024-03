Ritrovarsi dopo 50 anni: la cena della 1° B della scuola elementare 'Toti'

Legami e ricordi che vincono il tempo e portano ancora con sé quel sapore spontaneo dell'età più bella. Tredici ex compagni di classe, a distanza di 50 anni dall'ingresso nella classe 1° B della scuola elementare 'E. Toti' di Barbaricina, si sono ritrovati per una cena ricca di emozioni.

L'ideatore dell'iniziativa è Andrea Puccinelli che, registro alla mano, è andato a contattare gli ex compagni: i tredici che hanno aderito hanno inviato i loro affettuosi saluti anche alla maestra Maria Senatore, presente alla foto scattata mezzo secolo fa e ancora in vita. La serata di ricordi si è svolta alla Trattoria Da Lastri in via Roma.