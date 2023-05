Ricette per colazione, la cheesecake al cappuccino

La colazione è fondamentale per fornire al nostro organismo la giusta dose di energia per affrontare al meglio tutti gli impegni che ci attendono. A questo proposito vi proponiamo oggi la ricetta della cheesecake al cappuccino, una torta light a base di ingredienti leggeri con basso indice glicemico perfetta per iniziare la giornata in modo salutare senza rinunciare al gusto.

Ingredienti

Questi gli ingredienti necessari per preparare otto porzioni della cheesecake al cappuccino

500 gr di ricotta light;

50 ml di latte;

50 ml di caffè;

60 gr di farina di soia;

60 gi di dolcificante tipo stevia;

3 uova;

aroma di vaniglia;

cacao in polvere.

Procedimento