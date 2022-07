Estate a tavola, i cibi che fanno aumentare la sudorazione

Temperature bollenti, che non accennano a darci tregua. È un'estate calda come non mai, quella che stiamo vivendo. L'afa, ormai da settimane, è nostra compagnia di viaggio quotidiana, facendoci sudare intensamente sia durante il giorno che durante la notte. Per non andare ad acuire ulteriormente il problema sarebbe bene, in questo periodo, evitare alcuni piatti a tavola. Vediamo quali.

Piatti caldi

Da evitare, ovviamente, i piatti caldi. Le alte temperature delle pietanze contribuiscono infatti ad aumentare anche la temperatura del nostro corpo, accentuando ancor di più la sudorazione.

Alimenti nervini

I cosidetti alimenti nervini, come caffé, té e cioccolato, si caratterizzano per la carica di energia che ci danno dopo la loro assunzione. Le sostanze contenute al loro interno, tuttavia, causano anche un aumento della sudorazione, oltre che della frequenza cardiaca.

Alcol

D'estate, in molti, sono soliti bere birre fresche. Tale bevanda, come tutte quelle alcoliche, sono però caratterizzate da un potere vasodilatatore, il quale contribuisce ad aumentare la nostra sudorazione.

Fritti

I piatti fritti, caratterizzati da un alto contenuto di grassi, aumentano i processi di digestione: ciò aumenta anche la sudorazione.

Spezie piccanti

Le spezie piccanti, come ad esempio il peperoncino, inducono l'organismo a ridurre la temperatura corporea, sollecitando così le ghiandole sudoripare.

Carne rossa

Il consumo di carne rossa, come nel caso dei fritti, aumenta i tempi di digestione e, di conseguenza, la produzione di sudore. Tale effetto risulta incrementato se i piatti vengono serviti caldi.

Bevande e cibo ghiacciati

Consumare bevande e cibi ghiacciati fa sì che il nostro corpo sia spinto a riequilibrare la temperatura corporea interna producendo calore: fattore che provoca un aumento della sudorazione.