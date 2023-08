Animali, quali cibi non vanno dati al cane

I cani devono seguire un'alimentazione attenta, dato che alcuni cibi regolarmente consumati da noi umani possono risultare dannosi per la loro salute. Vediamo di seguito i principali alimenti da non dare ai nostri amici a quattro zampe.

Cioccolato fondente

Contiene concentrazioni più elevate di teobromina, un alcaloide con grande potere stimolante del sistema nervoso e cardiaco, la cui assunzione può provocare aumento della frequenza del battito cardiaco e tremori.

Aglio, cipolla e vegetali simili

Sia cotti che crudi, la loro ingestione può provocare, oltre a vomito e diarrea, una grave anemia emolitica a causa del danneggiamento dei globuli rossi. Tra le verdure, anche le parti verdi delle patate, se ingerite crude, possono determinare danni all’apparato digerente e tachicardia, a causa della presenza di solanina soprattutto nei germogli.

Uva, uva passa e uva sultanina

Il rischio è quello di lesioni renali acute che, se estese, possono portare a danni renali permanenti. La sostanza responsabile di questi effetti non è stata ancora identificata.

Noci di macadamia

Contengono una molecola finora sconosciuta che presenta bassa tossicità per il sistema nervoso con conseguenze quali vomito e debolezza.

Dolcificanti, xilitolo in particolare

È molto dannoso anche in piccole quantità: determina una repentina ipoglicemia, che può portare a tremori e collasso; inoltre è difficilmente metabolizzabile a livello epatico, per cui può determinare anche lesioni al fegato.

Bevande alcoliche, birra compresa

Anche in piccolissime quantità, possono essere molto tossiche per cani e gatti che non riescono a metabolizzare l’etanolo.

Caffè e tè

Contengono caffeina o teina, stimolanti del sistema nervoso e cardiocircolatorio ai quali cani e gatti sono molto più sensibili di noi.