"Cinemadamare" alla ricerca di filmmaker pisani: come iscrivere il proprio cortometraggio

Torna a Pisa "Cinemadamare", il più grande raduno di giovani filmmaker del mondo. Nella giornata di sabato 26 febbraio, a partire dalle 16, si terrà infatti al Cinema Lanteri il "Waiting for...Cinemadare 2022", durante il quale sarà proiettata una selezione dei lavori inviati dai partecipanti, i quali saranno coinvolti anche in una sessione di "Cinemadare Extra". Un'occasione, per i filmmaker pisani, per proiettare sul grande schermo di fronte all'intera città il proprio cortometraggio.

All'evento, gratuito e aperto a tutti, parteciperanno giovani cineasti da tutta Italia, le istituzioni della città, giornalisti e altre personalità. Un importante momento di confronto e discussione che arriva dopo il grande successo riscosso dalla tappa pisana del Campus di "Cinemadamare" nell'estate del 2021, grazie al sostegno dell'amministrazione comunale e dell'assessore alla cultura Pierpaolo Magnani. Allora erano arrivati circa 60 registi da tutto il mondo, trasformando la città per un'intera settimana in un laboratorio cinematografico a cielo aperto con la realizzazione di diversi short movies, poi proiettati nel corso di quattro serate al Giardino Scotto.

Oggi lo spirito di incontro e di apertura verso le realtà locali non è cambiato e "Cinemadamare", che ormai gira l'Italia da 20 anni, non vede l'ora di accogliere i filmmaker pisani. Basta iscrivere il proprio corto al link https://www.cinemadamare.com/invia-un-film/ e, nella voce "Regista", scrivere il nome e cognome e la parola "Waiting". Unico limite: il film non deve essere lungo più di 10 minuti.

Magnani: "Un'occasione per coinvolgere i cineasti pisani"

"Con l'appuntamento di febbraio – sottolinea l’assessore alla cultura del Comune di Pisa, Pierpaolo Magnani - i filmmaker pisani avranno l'opportunità di partecipare ad una esperienza davvero straordinaria. L'evento è un segnale di continuità con quello dell'estate scorsa ed è anche un'anticipazione di cosa succederà nell’agosto del 2022, quando saremo felici di ospitare di nuovo 'Cinemadamare' con tutte le sue caratteristiche. E con l'occasione i cineasti pisani saranno coinvolti in maniera ancora più forte".

"Anche questo appuntamento invernale di 'Cinemadamare a Pisa' - spiega il direttore della kermesse, Franco Rina - ha un unico obiettivo: promuovere i filmmaker e i loro film. In collaborazione con l'assessore Pierpaolo Magnani, infatti, stiamo coinvolgendo anche i giovani cineasti della città e non solo per proiettare i loro film sul grande schermo e davanti ad una platea di appassionati".