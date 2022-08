Cocktail estivi, la ricetta dell'analcolico all'anguria

Da gustare in spiaggia sotto l'ombrellone o in un locale del centro all'ora dell'aperitivo, i cocktail, amatissimi dalle persone di ogni fascia d'età, dai più giovani ai più maturi, sono uno dei must dell'estate. Chi di noi, infatti, non vede l'ora di assaporare un buon drink per trovare un po' di refrigerio dal caldo e dall'afa di questa torrida estate 2022? Soluzione perfetta è quella di optare per quei cocktail preparati con materie prime di stagione, come, ad esempio, l'anguria, uno dei prodotti, da tradizione, maggiormente consumati durante la bella stagione.

Coloro che, per scelta o per gusto, non amano l'alcol, possono utilizzare l'anguria per preparare un cocktail completamente analcolico ma ugualmente ricco di sapore. Vediamo gli ingredienti necessari ed il procedimento da seguire passo dopo passo.

Ingredienti

Questi gli ingredienti necessari per preparare un cocktail analcolico all'anguria privo di imperfezioni:

150 g di polpa di anguria priva di semi;

2 pezzetti di anguria per la guarnizione;

1 cucchiaio di sciroppo di fragole;

150 g di acqua minerale fredda;

succo di limone.

Preparazione