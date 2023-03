Festa della donna, come preparare il cocktail mimosa: la ricetta

Per la Giornata internazionale dei diritti della donna, altrimenti semplicemente nota come Festa della donna, perfetto è un aperitivo con il cocktail mimosa. Questo drink, fresco e frizzante, si caratterizza per il suo colore giallo e viene preparato utilizzando due soli ingredienti: le arance, frutto di stagione, e lo champagne, sinonimo di amore e seduzione, che, all'occorrenza, può essere sostituito anche con del prosecco. Questo aperitivo, da servire in eleganti flute, si addice particolarmente a questo periodo dell'anno, con l'inverno che inizia a volgere al termine e la primavera che, timidamente, si affaccia all'orizzonte.

Ingredienti

Questi gli ingredienti necessari per preparare un delizioso cocktail mimosa:

arance fredde di frigo;

champagne o prosecco ben freddo.

Preparazione