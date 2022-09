I cognomi più diffusi nella provincia di Pisa, la classifica

Non tutti sanno quali sono i cognomi più diffusi sul nostro territorio. In soccorso, in questo caso, ci viene Cognomix, popolare sito web che analizza e conteggia i nomi più diffusi nelle regioni, province e comuni italiani. Nella provincia di Pisa quello più diffuso risulta essere Rossi: ben 679 famiglie, infatti, portano questo cognome, il più comune in assoluto lungo tutta la Penisola (45.677, davanti a Russo, 31.372, e Ferrari, 26.204). Al secondo posto della classifica provinciale troviamo Salvadori (399), che precede sul podio Donati (358). La top ten è poi completata da Bertini (337), Barsotti (273), Bianchi (269), Bacci (265), Vanni (263), Morelli (262) e Ferretti (257).

Cognomi più diffusi nella provincia di Pisa, la top 20

1. Rossi 679

2. Salvadori 399

3. Donati 358

4. Bertini 337

5. Barsotti 273

6. Bianchi 269

7. Bacci 265

8. Vanni 263

9. Morelli 262

10. Ferretti 257

11. Benvenuti 253

12. Cavallini 243

13. Guidi 24

14. Giusti 240

15. Taddei 238

16. Giorgi 233

17. Sbrana 230

18. Meini 226

19. Signorini 225

20. Turini 222