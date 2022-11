Colazione a Pisa, cinque locali da provare

Per iniziare al meglio la giornata ed affrontare con la giusta energia gli impegni che ci attendono, indispensabile è fare una buona colazione. C'è chi, al mattino, preferisce gustare prodotti dolci, mentre chi, al contrario, predilige quelli salati. In ogni caso, ciò che non deve mancare è la qualità. Vediamo cinque locali a Pisa dove potersi concedere una buona colazione.

Pasticerria La Petite

Pasticceria artigianale di via Matteucci, La Petite offre un ampio assortimento di prodotti sia dolci che salati. Il nostro consiglio? Il classico cappuccino e brioche: non vi deluderà.

Dove si trova: via Carlo Matteucci, 20

Vecchio - Pasticceria Siciliana

Amate i dolci siciliani? La pasticceria Vecchio di via Garibaldi è il locale che fa per voi. Qui potrete trovare cannoli, cassate, calzoni, arancini e tanto altro ancora.

Dove si trova: via Giuseppe Garibaldi, 29

Filter Coffee Lab

Al Filter Coffee Lab è possibile assaporare una colazione per tutti i gusti, optando sia per il dolce che per il salato. Se vi fermate qui, non potete non provare i pancake e le uova strapazzate con il bacon.

Dove si trova: via Santa Maria, 30

Pasticceria Lando

Tra le pasticcerie più note della città, Lando offre un'ampia varietà di scelta ai propri clienti. Per una colazione golosa, provate le sfoglie farcite al cioccolato.

Dove si trova: via Carlo Cattaneo, 163

Pasticceria Le Dolci Tentazioni

Nella centrale piazza delle Vettovaglie troviamo la Pasticceria Le Dolci Tentazioni, che offre alla sua clientela prodotti sempre freschi. Il pezzo forte? Il cappuccino.

Dove si trova: piazza delle Vettovaglie, 32