Dove comprare le colombe di Pasqua artigianali a Pisa

È ormai iniziato il conto alla rovescia verso la Pasqua, che, in questo 2023, si festeggerà il 9 aprile. Per l'occasione, a tavola, non può mancare la tradizionale colomba, amata da grandi e piccoli. Se preferite un prodotto artigianale a quello industriale, potete recarvi in una delle tante pasticcerie presenti a Pisa. Ecco qualche consiglio.

Pasticceria La Petite

La Pasticceria La Petite, che ha sede in via Matteucci, propone delle colombe preparate con attenzione e cura anche nella confezione oltre che nel prodotto vero e proprio. Classica, cioccolato, cioccolato e pistacchio, pistacchio e zuppa inglese le farciture disponibili.

Indirizzo: Via Carlo Matteucci, 20

Per info: Pasticceria La Petite

Pasticceria Lando Sassetti

La vasta produzione della Pasticceria Lando Sassetti comprende le tradizionali colombe pasquali, realizzate anche con farciture originali adatte a soddisfare il palato dei più golosi.

Indirizzo: Via Cattaneo, 163

Per info: Pasticceria Lando Sassetti

Pasticceria Romano & Figli

Attività aperta ormai da oltre 60 anni, la Pasticceria Romano & Figli prepara con cura i dolci tipici delle festività pasquali, tra cui ovviamente l'immancabile colomba. Per prepararla, i pasticceri utilizzano soltanto materie di prima qualità.

Indirizzo: Via Fiorentina, 471

Per info: Pasticceria Romano & Figli

Pasticceria Buselli

A Cisanello troviamo la Pasticceria Buselli, che prepara la colomba sia nella versione tradizionale che in varianti alternative.

Indirizzo: via Cisanello, 145-147

Per info: Pasticceria Buselli

ER - Pasticceria Gluten Free

Per coloro che sono intolleranti al glutine, da provare sono le colombe artigianali preparate dalla Pasticceria Gluten Free ER di via Aurelia Nord, vendute in curate confezioni regalo.

Indirizzo: via Aurelia Nord, 36

Per info: Er - Pasticceria Gluten Free

Attenzione: l'elenco in articolo non vuole essere esaustivo di tutte le colombe artigianali che si possono acquistare a Pisa.