Dove comprare le colombe di Pasqua artigianali a Pisa

A Pasqua, a tavola, non può mancare la tradizionale colomba. Questo dolce rappresenta infatti un must delle festività pasquali e viene amato da grandi e piccoli. Se preferite un prodotto artigianale a quello industriale, potete recarvi in una delle tante pasticcerie presenti a Pisa. Ecco qualche consiglio.

Pasticceria La Petite

La Pasticceria La Petite, che ha sede in via Matteucci, propone delle colombe preparate con attenzione e cura anche nella confezione oltre che nel prodotto vero e proprio. Un'idea particolarmente utile se si è ospiti in casa di amici o parenti.

Indirizzo: Via Carlo Matteucci, 20

Per info: Pasticceria La Petite

Pasticceria Romano & Figli

Attività aperta ormai da oltre 60 anni, la Pasticceria Romano & Figli prepara con cura i dolci tipici delle festività pasquali, tra cui ovviamente l'immancabile colomba. Per prepararla, i pasticceri utilizzano soltanto materie di prima qualità.

Indirizzo: Via Fiorentina, 471

Per info: Pasticceria Romano & Figli

Pasticceria Lando Sassetti

La vasta produzione della Pasticceria Lando Sassetti comprende le tradizionali colombe pasquali, realizzate anche nell'originale versione con i frutti di bosco. Una variante da provare per i più golosi.

Indirizzo: Via Cattaneo, 163

Per info: Pasticceria Lando Sassetti

Pasticceria Salza

Situata in pieno centro a Borgo Stretto, la Pasticceria Salza propone da sempre colombe pasquali realizzate con ingredienti scelti e di qualità, adatte a tutti i gusti.

Indirizzo: Borgo Stretto, 46

Per info: Bar pasticceria Salza

Vecchio Pasticceria Siciliana

La Pasticceria Siciliana di Via Giuseppe Garibaldi propone colombe tradizionali con glassa alla mandorla e colombe siciliane con arancia candita e glassata al pistacchio.

Indirizzo: Via Giuseppe Garibaldi, 29

Per Info: Vecchio - Pasticceria Siciliana

Attenzione: l'elenco in articolo non vuole essere esaustivo di tutte le colombe artigianali che si possono acquistare a Pisa.