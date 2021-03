La ricetta della colomba pasquale: ingredienti e preparazione

A tavola, per le feste di Pasqua, non può mancare la tradizionale colomba. Questa non necessariamente deve essere acquistata in pasticceria o in un supermercato: con un po' di pazienza è infatti possibile prepararla direttamente in casa. Ecco la nostra ricetta.

Ingredienti

Questi gli ingredienti necessari per preparare la colomba pasquale:

500 g di farina di manitoba;

150 gr di zucchero;

200 gr di burro;

12 gr lievito di birra;

50 gr di arance candite;

50 gr di cedro candito;

75 gr di miele;

150 gr di latte;

1 stecca di vaniglia;

6 tuorli;

1 pizzico di sale;

la buccia grattugiata di 1 arancia;

la buccia grattugiata di 1 limone.

Per la glassa:

50 gr di granella di zucchero;

50 gr mandorle non spellate;

50 gr zucchero a velo;

2 albumi di uova.

Procedimento