Tempo di vacanze, come fare la valigia per non dimenticarsi niente

Siamo ormai entrati nel clou dell'estate e, per chi non lo avesse ancora fatto, tra poco, per molti, sarà tempo di partire per le meritate vacanze. Prima di mettersi in viaggio, tuttavia, occorre preparare con attenzione la valigia, così da essere certi di non dimenticarsi niente a casa. Vediamo qualche consiglio utile.

I consigli

Innanzitutto è importante scegliere la valigia giusta per la partenza. I trolley, ad esempio, hanno numerose tasche ed è possibile sfruttarle tutte. Se oppurtuno, sedersi e stilare anche una lista delle cose da portare, cancellandole appena queste vengono riposte in valigia. Se prendete dei medicinali o siete abituati a portarvi dietro un kit, è bene iniziare da questo per preparare la valigia. A questo punto serve organizzare tutto quello che ci occorre per curare la 'bellezza' e per ricaricare i dispositivi elettronici.

Spazio poi ai vestiti, divisi per outfit/look oppure semplicemente per comodità. Si passa poi ad asciugamani o accappatoi, se dovete portarli. Mettere calze e calzini arrotolate nelle scarpe è un ottimo modo per recuperare spazio. Per portare le cinture basta arrotolarle su se stesse e infilarle nel collo delle camicie. Infine, utilizzare un pesa-valigia portatile può essere utile per capire quanto pesa il trolley, utile nel caso in cui dobbiate muovermi in aereo o per avere un'idea di quanto peso dovrete portare se vi muoverete a piedi.