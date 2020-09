Cecilia Prugna e Lucia Di Guglielmo: due calciatrici pisane in Nazionale

Sacrifici, sogni, sudore e ambizione: c'è la somma di tutte queste componenti nella convocazione in Nazionale che nei giorni scorsi si sono viste recapitare a casa due calciatrici che hanno mosso i primi passi proprio a Pisa. Lucia Di Guglielmo e Cecilia Prugna, entrambe nate nel 1997, lungo l'Arno hanno dato i primi calci al pallone e hanno capito che questa loro passione poteva travalicare anche i fastidiosi stereotipi cementati nella nostra cultura. Il calcio non è un affare esclusivamente per uomini, e le carriere di Lucia e Cecilia lo dimostrano ampiamente.

Partite dal Navacchio Zambra e dalla Scintilla, le due compagne si sono ritrovate poi nel Valdarno, formazione femminile storica di Castelfranco che nel 2016 è stata inglobata dall'Empoli. E proprio nell'Empoli Ladies le due pisane sono divenute bandiere e alfieri della società in campo, protagoniste della scalata che ha portato la squadra fino alla Serie A e alla salvezza dello scorso campionato. Di Guglielmo è il capitano delle azzurre e Prugna ne è l'infallibile rigorista. Compagne in campo e amiche fuori, con la testa sulle spalle e la consapevolezza di doversi sudare il futuro nonostante le soddisfazioni arrivate sul rettangolo verde.

Perché il calcio femminile non è riconosciuto come attività sportiva professionistica e quindi c'è una carriera da realizzare attraverso lo studio e la formazione: Lucia Di Gugliemo sta frequentando il corso di laurea magistrale in Chimica industriale, Cecilia Prugna ha conseguito la laurea triennale in Discipline dell'arte. Serietà e dedizione: due valori che le due calciatrici hanno sposato e che le hanno condotte sino al sogno della Nazionale. La Ct Milena Bertolini infatti ha inserito anche i loro due nomi nella rosa delle giocatrici selezionate per le due partite di qualificazione agli Europei 2022 contro Israele e Bosnia. Giovedì 17 settembre si sarebbe dovuta disputare la partita contro Israele al 'Castellani' di Empoli, ma a causa dell'emergenza Coronavirus nel Paese mediorientale la gara è stata rinviata. Il secondo match si disputerà martedì 22 settembre a Zenica, in Bosnia. Per Di Guglielmo e Prugna si tratta della prima esperienza tra le fila della Nazionale maggiore dopo le esperienze nell’Under 23 in occasione di un torneo internazionale disputato nei Paesi Bassi nel 2018.