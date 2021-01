Corpo Guardie di Città, vent'anni dall'inizio delle attività: "Orgogliosi del nostro lavoro, ora pronti a nuove sfide"

Vent'anni di attività per il Corpo Guardie di Città, costituito formalmente il 16 maggio del 2000 ma operativo soltanto a partire dall'8 gennaio 2001 dopo l'assunzione delle prime sei guardie giurate e la stipulazione dei primi contratti con gli utenti. In ricorrenza dell'anniversario, l'avvocato Francesco Bizzarri, proprietario dell'istituto di vigilanza privata, ha voluto tracciare un bilancio di questo lungo percorso, "giunto oggi - afferma - ad un nuovo punto di partenza".

Bizzarri: "Orgoglioso del nostro lavoro, ora ci attendono nuove sfide"

"Lasciamoci alle spalle l'anno peggiore di questo secolo - dichiara Bizzarri -. Sofferenza, morti, pandemia, incendi, tempeste, terremoti, quarantene e crisi sanitarie ed economiche, insomma un 2020 che verrà ricordato nei libri di storia come un anno epocale che, purtroppo, condizionerà pesantemente e negativamente la vita anche delle future generazioni. È giusto citarlo, ma non voglio dilungarmi sulle enormi difficoltà del 2020 e sulle conseguenze non solo economiche, ma anche psicologiche, perché non possiamo tornare indietro e dobbiamo proiettarci verso il futuro. Ci attendono infatti nuove sfide da affrontare e ognuno dovrà fare la propria parte, mettendo in campo nuove energie, nuove idee e nuovi progetti".

"Per noi del Corpo Guardie di Città - prosegue - questo 2021 è l'anniversario del 20° anno di attività perché proprio l'8 gennaio 2001 abbiamo iniziato a svolgere i servizi di vigilanza armata ai primi clienti dell'azienda: sono felice ed orgoglioso di rivolgere un pensiero a coloro che hanno partecipato alla storia di questa attività. Ripenso con emozione a venticinque anni fa, quando, su input di amici Prefetti e Questori in quiescenza, decisi di fondare un'impresa di sicurezza, poiché, già all'epoca, si parlava che nel futuro la pubblica amministrazione avrebbe avuto meno personale in divisa e, quindi, ci sarebbero state più sinergie tra privato e pubblico nell'ambito di un sistema di sicurezza sussidiaria e complementare".

"Noi unica azienda che utilizza il nome storico della Polizia di Stato"

"Proprio per come nacque e si sviluppò il progetto - continua Bizzarri - decisi di dare all'Istituto di Vigilanza il nome 'Corpo Guardie di Città', riproponendo la denominazione che appartenne alla Polizia di Stato dal 1890 al 1919 e registrandolo come marchio aziendale, blindando così tale denominazione ed impedendo qualsiasi suo utilizzo su tutto il territorio nazionale; ad oggi siamo l'unica azienda di sicurezza in Italia che si può fregiare del nome storico della Polizia di Stato".

"Se penso agli sforzi profusi, ai sacrifici ed all'impegno speso ogni giorno, ogni anno, mi sembra davvero un bel traguardo aver raggiunto il 20° anniversario - aggiunge - sono stati venti anni di obiettivi prefissati e raggiunti, ma anche di cambiamenti coraggiosi che hanno portato soddisfazioni anche se non sono mancate le delusioni. Ricordando il passato, ho sfogliato i vecchi articoli pubblicati dai quotidiani locali e mi sono reso conto ancora di più di quanto tempo sia passato e quanto sia cresciuta l'azienda. Corpo Guardie di Città - prosegue - all'inizio era un piccolo Istituto di Vigilanza che forniva servizi solo per Pisa e provincia, poi nel 2010 abbiamo ottenuto l'estensione territoriale per offrire le nostre prestazioni anche nella provincia di Lucca. Piano piano l'azienda è cresciuta ed ora siamo un punto di riferimento locale per le esigenze di sicurezza di due province".

"Quello di oggi un nuovo punto di partenza"

"Passione ed impegno - sottolinea Bizzarri - sono stati gli ingredienti principali, ma questo risultato è anche merito di un lavoro di squadra. So bene che non avrei potuto ottenere un simile risultato da solo: io ho avuto l'idea, io ho curato la pratica legale per costituire la società ed ottenere la licenza prefettizia, ma senza l'indispensabile collaborazione di tutti coloro che hanno lavorato quotidianamente per l'azienda non avremmo potuto ottenere certi risultati. Ad oggi Corpo Guardie di Città ha anche un'altra incredibile forza: le quasi 100 persone che ci lavorano sono una grande famiglia allargata, che si impegna con slancio ed ottimismo nella propria attività.

"Un ringraziamento speciale - conclude - va a tutti i clienti che in questi anni hanno creduto nella nostra organizzazione, ma anche ai partners, ai fornitori e a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il raggiungimento di questo traguardo. Ora dobbiamo guardare con entusiasmo al futuro: quello di oggi sarà un nuovo punto di partenza".