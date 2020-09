In mare con l'aiuto di un corrimano: l'idea parte da Tirrenia

Entrare in acqua e godersi un bagno refrigerante in totale sicurezza. Talvolta la risacca delle onde e le buche nascoste sotto la superificie dell'acqua costituiscono un pericolo per le persone che si accingono a tuffarsi in mare: lo sanno bene i più anziani e tutti colori i quali hanno degli impedimenti nei movimenti, siano essi infortunati o portatori di handicap. E' per questo che Andrea Antonelli, proprietario e bagnino del Bagno Hoasy a Tirrenia, nell'estate 2020 ha brevettato un corrimano installato nel tratto finale della spiaggia bagnato dall'acqua.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Si tratta di una soluzione semplice ed intuitiva, che consente a chi ne ha bisogno di sfruttare un sostegno sicuro per l'ingresso in mare" spiega Antonelli. La proposta ha avuto talmente tanto successo che anche i clienti degli stabilimenti attigui hanno utilizzato il corrimano di Antonelli per godersi un bagno nei giorni più caldi. "Proprio per l'apprezzamento riscontrato nelle persone ho proposto di installare questa struttura in tutta la costa pisana - prosegue il titolare del Bagno Hoasy - sogno un'estate 2021 caratterizzata dai corrimano lungo tutto il litorale, da Marina a Calambrone". "Diverse associazioni di categoria come Anap Confartigianato, Sib nazionale e alcuni Comuni - svela Antonelli - mi hanno contattato per avere delle informazioni".