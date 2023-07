Costumi da mare, i trend dell'estate 2023

L'estate, come testimoniano le temperature bollenti di questi giorni, è ormai entrata nel vivo. Molti di noi, impegni di lavoro permettendo, inizieranno a passare del tempo in spiaggia per concedersi qualche ora di relax e per trovare un po' di refrigerio dall'afa in riva al mare. Per chi non lo avesse ancora fatto, quindi, è arrivato il momento di acquistare il costume. Vediamo quali sono i trend di questo 2023.

I trend

I costumi da bagno a vita alta restano al top tra le tendenze dell'estate. L'identikit del modello glamour è un costume con la bralette sportiva o sagomata a ferretto e la culotte high waist che sfina i fianchi. Anche lo slip sgambato è sulla cresta dell'onda per essere trendy anche al mare. Di gran voga sempre i costumi basic: nero, bianco oppure colorato. Apprezzato anche il bikini a triangolo e slip alto o con string laterale.

Per i costumi a stampa, quest'anno i motivi eccentrici sono banditi dalla spiaggia. Meglio concedersi micro fiori, pois e righe anni sessanta. Bene anche i motivi delicati e rètro. Quanto all'evergreen del costume intero, intramotabile e apprezzato da tutte, giovani e adulte, nessun consiglio particolare all'orizzonte. Si abbina a tutto e si è sempre eleganti.