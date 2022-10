Costumi di Halloween, quali sono i più cercati nel 2022

Mancano ormai soltanto due settimane ad Halloween, festa che ha ormai preso sempre più piede anche in Italia. Se siete ancora alla ricerca di un costume con il quale celebrare la "notte più paurosa dell'anno" potete lasciarvi consigliare da Pinterest, che, per l'occasione, ha stilato una speciale classifica sui travestimenti più in voga in questo 2022.

1. Stranger Things

Serie tv di grandissimo successo, ha in Eleven il suo personaggio più ambito. In alternativa potete decidere di vestirvi da cheerleader come Chrissy, puntare su un look da Eddie con un gilet di jeans o creare un look da guardia russa o addirittura da Vecna.

2. Elvis e Priscilla

Dopo il recente film biografico sul re del Rock di Baz Luhrmann con Austin Butler, la scelta di Elvis e Priscilla Presley sarà una delle più popolari di questo Halloween. Per imitare Elvis basterà indossare una tuta in pelle e capelli con ciuffo ingellato o parrucca a tema. Per Priscilla, invece, cercate un mini abito ispirato agli anni '60 e cotonate i capelli a sbuffo.

3. Patrick Bateman

Il protagonista di American Psycho è nuovamente tornato di moda. Il costume non è difficile da replicare: abito elegante nero, camicia bianca, cravatta rossa e un accetta (possibilmente finta).

4. Top Gun

Il successo al botteghino di "Top Gun: Maverick" ha riacceso l'interesse per il classico degli anni '80, interpretato dall'intramontabile Tom Cruise. Anche qua niente di impossibile per replicare l'attore americano: baffi finti, bomber e occhiali da aviatore.

5. Anna Delvey

Personaggio salito al successo grazie alla serie tv di Netflix "Inventing Anna", che narra delle vicende di una ragazza nata in Russia, cresciuta in Germania e considerata una delle più abili truffatrici dell'ultimo secolo, trovare un vestito completo da Anna Delvey risulta complicato. Tuttavia, con un paio di occhiali e il giusto tono di voce, potete realizzare una buona "replica" in poco tempo.

6. Harley Queen

Ormai nelle classifiche da vari anni, la ex fidanzata del Principe Clown del Crimine è una certezza per Halloween 2022: uno dei costumi più popolari su Pinterest e su tutti i social. Per replicarla è possibile trovare in vendita una quantità infinita di costumi. Bisogna poi essere bravi col trucco.

7. Avril Lavigne

Dopo essere sparita per qualche anno dai radar, la cantante canadese Avril Lavigne sta tornando alla ribalta riempendo gli stadi di tutta Europa con il suo tour. Per traverstirvi come lei, dovete guardare allo stile anni 2000: borchie e minigonne, parrucca bionda e ombretto nero.

8. Dani Dannison

Per travestirvi dalla piccola bambina protagonista del film Hocus Pocus del 1993 occorrono gonna, maglietta e l'immancabile cappello da strega.

9. Maddie e Cassie Euphoria

"Euphoria" è una delle serie culto di questo periodo, come conferma anche la vittoria dell'Emmy da parte di Zendaya. I vestiti pieni di stile di Maddy e Cassie sono quelli più cercati su Pinterest.

10. Il Signore degli Anelli

Dopo il lancio su Prime Video della serie "Gli Anelli del Potere", i costumi in tema Signore degli Anelli stanno spopolando in questo 2022. Da Frodo al mago Gandalf passando per gli spaventosi orchi le scelte sono numerose e facilmente replicabili grazie ai tanti costumi disponibili nei negozi specializzati e sui rivenditori online.