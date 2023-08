Cous cous, la ricetta vegetariana perfetta per l'estate

Originario del Nordafrica, il cous cous (o cuscus) si è gradualmente imposto anche in Italia venendo consumato da una parte sempre più consistente della popolazione. Vediamo qualche curiosità, come prepararlo in casa e una ricetta facile e veloce ideale per la stagione estiva.

Come preparare il cous cous

Tradizionalmente, in tutti i Paesi arabi, il cous cous si ricava dalla macinatura grossolana della semola di grano duro che viene poi cotta al vapore per due o tre ore in un'apposita pentola, la tajine. Quest'ultima è una pentola in terraccotta di tradizione marocchina. La sua forma è molto singolare in quanto è composta da un piatto piano - in cui posizionare gli alimenti da cuocere - e da un coperchio conico.

Grazie alla forma del coperchio viene garantita una circolazione ottimale del vapore acqueo. La cottura (molto lenta), infatti, avviene tramite vapore ed è molto sana e naturale. Esistono diverse varianti di cous cous, da quello di carne a quello di pesce, sino ad arrivare a quello vegetariano. La lenta cottura di questi ingredienti mescola gusti e profumi per un risultato ricco di sapori.

Lavorazione della semola

Preparare il cous cous in casa è un procedimento abbastanza lungo, ma non complicato. Per prima cosa dovrete lavorare a mano, e con un po' di acqua, la semola, fino ad ottenere delle palline molto piccole. Dopodiché, passate le palline nella semola asciutta in modo che non si attacchino. Passate le palline ottenute nel setaccio così che diventino dei veri e propri chicchi/granelli irregolari. Infine, ripassate i chicchi nella semola asciutta.

Una ricetta facile e veloce

Se avete poco tempo a disposizione, potete sempre utilizzare del cous cous precotto, in questo caso, il tempo da dedicare alla preparazione è piuttosto breve. Ecco, di seguito, tutti i passaggi.