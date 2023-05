Ricette vegane, la crema al cacao

Sono sempre più numerose le persone che seguono una dieta vegana. Seguire questo tipo di regime alimentare non significa rinunciare al gusto: possono essere infatti ugualmente preparati prodotti deliziosi per il palato utilizzando i giusti ingredienti, come nel caso della crema spalmabile al cacao. Vediamo come prepararla.

Ingredienti

Questi gli ingredienti necessari per preparare la crema spalmabile al cacao vegana:

4 tazze (540 grammi) di nocciole tostate e senza pelle;

3/4 di tazza (75 grammi) di cacao in polvere;

2 cucchiai (30 ml) di olio di cocco;

1/2 tazza (160 grammi) di sciroppo d’acero;

2 cucchiaini da tè (10 ml) di puro estratto di vaniglia;

1 cucchiaino di sale da tavola.

Preparazione