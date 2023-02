'Il Cucciolo', a Castelfranco di Sotto il nuovo negozio di toelettatura per cani e gatti

Si chiama 'Il Cucciolo' ed offrirà servizi di toelettatura per cani e gatti di qualunque taglia e razza. Questa la nuova attività inaugurata a Castelfranco di Sotto, in via Provinciale Francesca Nord 83, dalle giovani imprenditrici Natalia Novelli, 25enne di Santa Maria a Monte, e Irene Iachella, 32enne di Bientina. Due amiche che, dopo, diverse esperienze da dipendenti, hanno deciso di unirsi e aprire una propria attività dedicata alla loro grande passione comune: gli animali.

"Il nostro sogno era proprio quello di lavorare a stretto contatto con gli animali - raccontano Natalia e Irene -, così abbiamo deciso di specializzarci e aggiornarci sui trattamenti estetici per animali domestici, fino alla decisione di aprire il nostro negozio in un paese molto frequentato e dalle grandi potenzialità come Castelfranco. 'Il Cucciolo' offre servizi di toelettatura per cani e gatti di qualunque taglia e razza, attraverso shampoo, spazzolatura, taglio, acconciatura e asciugatura del manto, oltre alla possibilità di effettuare il trattamento antiparassitario. Siamo aperte dal lunedi al sabato (escluso il martedì pomeriggio) e, oltre al servizio di toelettatura, abbiamo a disposizione una gran varietà di articoli per animali, come mangimi, giochi, ciotole, snack e molto altro".

"Cerchiamo di curare l’estetica e il benessere degli animali domestici con una toelettatura svolta in un ambiente pulito e armonioso - aggiungono -, in cui facciamo particolare attenzione allo stato emotivo di ogni singolo soggetto: vogliamo rendere più piacevole possibile il loro trattamento e la permanenza. In questi primi giorni tanti clienti, che ringraziamo, ci hanno dimostrato affetto e fiducia e puntiamo a crescere ancora. Per ogni ulteriore informazioni e per prenotare un appuntamento chiamateci o scriveteci su Whatsapp al 3389897105".