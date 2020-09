Fiocco azzurro per un ex nerazzurro: benvenuto a Lorenzo Di Quinzio

Fiocco azzurro, il secondo, per un ex calciatore del Pisa rimasto nei cuori di tutta la tifoseria pisana. Davide Di Quinzio ieri, lunedì 14 settembre, ha accolto in famiglia Lorenzo Di Quinzio. L'ex numero 10, protagonista di due stagioni e mezzo con la maglia del Pisa e fra gli autori dell'impresa di Trieste del giugno 2019, nel novembre del 2018 era diventato padre di Gabriele. A lui, a babbo Davide e alla mamma Valentina vanno gli auguri della tifoseria pisana e della nostra redazione.

