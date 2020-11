Il decalogo della sicurezza in monopattino: Lexgo fa chiarezza

Utenti che sfrecciano a destra e sinistra. In alcuni casi, purtroppo, incuranti del codice della strada. La mobilità sostenibile è uno degli obiettivi che l'Italia, e nel suo piccolo Pisa, si sono poste per l'immediato futuro. I monopattini sono uno dei mezzi privilegiati in questa visione innovativa. Ma il loro utilizzo deve essere accompagnato da una rigorosa attenzione per la propria e l'altrui sicurezza.

Lexgo, azienda leader mondiale nella produzione di monopattini elettrici presenta un utile decalogo per un utilizzo responsabile del mezzo. Ecco le dieci regole da rispettare:

1. Bisogna avere almeno 14 anni compiuti

2. Indossare sempre il casco

3. Circolare su strade urbane o extraurbane esclusivamente in presenza di piste ciclabili

4. Circolare su un'unica fila

5. Non superare il limite di 25 km/h

6. Nelle zone pedonali, non superare il limite di 6 km/h

7. Nelle ore di buio sono obbligatorie luci di posizione anteriori e posteriori

8. Apprendere le manovre di sicurezza esercitandosi in strade private e senza traffico

9. Indossare giubbino o bretelle catarifrangenti

10. Non traspotare altre persone, animali o bagagli ingombranti