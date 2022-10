Halloween, come decorare casa con il fai da te

Per rendere "spettrale" la propria abitazione per Halloween è possibile ricorrere ad alcune decorazioni fai da te economiche e di facile realizzazione, perfette soprattutto se abbiamo dei bambini. Vediamo qualche consiglio utile.

L'ingresso e la ghirlanda

Per i piccoli, nell'ingresso, potete applicare degli adesivi e creare delle facce mostruose oppure aggiungere zucche, ragnatele e lenzuola per ricreare dei fantasmi. Per dare uno tocco in più possiamo inoltre realizzare una ghirlanda. Questo l'occorrente necessario:

filo per fiorai, reperibile nei negozi di fiori ma anche presso ferramenta;

tralci di vite;

pittura nera acrilica;

spray e a pennello;

serpenti di plastica, reperibili nei negozi per giocattoli.

Innanzitutto occorrerà dipingere i tralci di vite e i serpenti con la pittura nera e lasciare che si asciughino. La ghirlanda, nel frattempo, potere realizzarla avvolgendo il filo su se stesso e dipingendolo di nero con la pittura spray. Fatto questo, fissate a vostro piacimento i tralci ed i serpenti.

Interni

Per creare la giusta atmosfera muniamoci di tovaglie a tema, finte ragnatele, zucche, lumini, candele, maschere, costumi, scheletri e teschi da posizionare qua e là all'interno della casa. Non può poi mancare l'immancabile lanterna utilizzando la zucca. Ecco come farla: