Arriva in streaming il documentario su Tuono Pettinato

Dal 31 marzo, in esclusiva su ITsART, piattaforma streaming dedicata all'arte e alla cultura italiana, sarà disponibile 'Tuono', un racconto sincero sulle due anime di uno dei più brillanti intellettuali della sua generazione: Andrea Paggiaro, alias Tuono Pettinato, scomparso prematuramente lo scorso anno. Il documentario racconta la sua storia e la sua opera, che con stile ironico e surreale ha affrontato con spessore e intelligenza l’universo mediatico e il rapporto dell’uomo contemporaneo con la cronaca nera, fino a diventare uno degli illustratori e autori più conosciuti del fumetto italiano.

Prodotto da Fish Eye e diretto da Dario Marani, 'Tuono' nasce da un’intervista realizzata nel 2015 per 'Fumettology - I miti del fumetto italiano', da cui si articola una narrazione della persona e del personaggio di Tuono Pettinato con nuove interviste ad amici e colleghi. Tra gli interventi, quelli di Nico Ambrosino, amico d’infanzia, Lia Remorini, la mamma, Francesco D’Erminio, Antonio Manetti, Marco Manetti (i Manetti Bros), Lorenzo Ceccotti (LRNZ), Adriano Ercolani, Dario Moccia - con cui lavorò a We are the champions e Big in Japan, Michael Rocchetti, Maurizio Stefano Piraccini, Silvia Bencivelli, Francesca Riccioni. Tutti lo ricordano come un personaggio unico, incapace di dire di 'no', un no poi strillato ne L’Odiario, dove Andrea reclama lo spazio cannibalizzato da Tuono Pettinato.

Un ritratto completo, poetico e profondo su un uomo e un artista celebrato nel 2014 con il premio Lucca Comics e divenuto celebre grazie alle sue storie a fumetti dal tratto inconfondibile sulle vite di personaggi mitologici e storici: tra i suoi libri Chatwin, Garibaldi, Enigma e La strana vita di Alan Turing. Uno "straordinario genio del male" per cui "la cortesia è una raffinata forma di sadismo", per citare le parole del divulgatore culturale e saggista Adriano Ercolani.