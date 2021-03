Dolci di Pasqua, la ricetta dei quaresimali

Tra i dolci tipici consumati in Toscana per Pasqua ci sono anche i quaresimali, squisiti biscotti amati da grandi e piccoli realizzati nel periodo della Quaresima soprattutto nell'area fiorentina e pratese. Vediamo come prepararli direttamente in casa con la nostra ricetta.

Ingredienti

Di seguito gli ingredienti necessari per preparare i quaresimali:

3 albumi montati a neve;

150 gr di farina;

30 gr di cacao;

170 gr di zucchero a velo;

1 scorza d'arancia;

sale q.b.

Preparazione