Le Fonti Awards, premiata l'azienda pisana Easyray

Prestigioso riconoscimento per la Easyray. L'azienda pisana dell'ingegner Antonio Raimondo, CEO e Founder, si è aggiudicata il titolo nella categoria Eccellenza dell'Anno/ Innovazione & Leadership/Sviluppo Soluzioni Software a Le Fonti Awards, che, ogni anno, premia CEP, CFO e top manager di aziende leader nel mondo recensiti da media nazionali e internazionali. La premiazione si è tenuta giovedì 26 maggio a Milano, al Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana. Considerata un punto di riferimento all'avanguardia nello sviluppo software e un leader in grado di puntare su innovazione, flessibilità e qualità, a Easyray è stato riconosciuto il primo premio come eccellenza in forte crescita nel settore IT.

Partita come gruppo indipendente prima e diventata gruppo ICT facente parte dell'Università di Pisa poi, nel 2012 nasce Easyray, diventando un marchio indipendente. Ad oggi, l'azienda è in grado di sviluppare qualunque tipo di software, dalle applicazioni mobile ai Tool più complessi, dalla Realtà Aumentata ai sistemi integrati, dall'intelligenza artificiale al blockchain e, nel frattempo, ha creato una sede anche a Dubai.

Il gruppo è cresciuto nel tempo ed è composto, oltre che da sviluppatori e ingegneri, anche da personale laureato in economia e web-marketing proveniente da diverse parti del mondo, un team che condivide pienamente l'obiettivo del cliente, anche quello più ambizioso e apparentemente irrealizzabile. Il punto di forza dell'azienda è proprio quello di rendere il sogno del cliente realtà, attraverso idee sempre innovative, determinazione, spirito di squadra e una continua evoluzione. La tecnologia avanza rapidamente e affidarsi a un team esperto consente di mantenere lo stesso ritmo.