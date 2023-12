'100 eccellenze italiane', premiata l'azienda pisana Easyray

Easyray, azienda di informatica pisana, è stata premiata nella categoria 'Software e Mobile Solutions' nell'ambito della nona edizione del Premio "100 Eccellenze Italiane", che celebra cento personalità di alto profilo, enti e aziende di successo che si sono distinte non per un'unica azione meritoria, ma per la loro intera storia da protagoniste di primo piano della vita del Paese. "Easyray - ha scritto la società sui propri canali social - annuncia con orgoglio il riconoscimento ricevuto al Premio 100 Eccellenze Italiane, ottenuto grazie al profilo di spicco nello Sviluppo Mobile Software. Un sentito ringraziamento all'associazione culturale Liber in collaborazione con la casa editrice Rde, all'Official partner Csa e a tutti gli altri i collaboratori dell'evento".

La cerimonia, organizzata dall'associazione culturale Liber in collaborazione con la casa editrice Rde e il contributo dell'official partner Csa, si è tenuta giovedì 30 dicembre a Roma nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio. L'evento, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, undici Ministeri, Anci, Guardia Costiera e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è stato presentato dalla giornalista e conduttrice tv Alda D'Eusanio ed è stato preceduto dai saluti della presidente di Liber Verdiana Dell'Anna e del presidente di Rde Riccardo Dell'Anna, che ogni anno pubblica il volume '100 Eccellenze Italiane', in cui sono illustrate le storie meritevoli dei riconoscimenti.