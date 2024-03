Samovar come la Nasa: gli astrofili della Valdera in viaggio verso Torreòn per ammirare l'eclissi

Maurizio Nardi, founder di Samovar Incentive - Società Benefit a Capannoli e Alberto Villa, presidente dell’AAAV (Associazione Astrofili Alta Valdera) si sono incontrati un anno fa per pianificare un viaggio 'più unico che raro', proprio come il motivo stesso del viaggio: l’eclissi solare dell’8 aprile 2024. Osservare un’eclissi e riuscire a immortalarla non è un’impresa semplice. Si tratta di eventi eccezionali, di breve durata, ma che richiedono una lunga preparazione per riuscire a cogliere l’attimo. L’AAAV da vent’anni gira il mondo a caccia dell’allineamento giusto.

"Se mi avessero detto che con Samovar avrei avuto a che fare con la NASA, giuro che non ci avrei creduto - dichiara Alberto Villa - E invece è successo". Perché? Torreón (città dello stato del Coahuila, in Messico), meta selezionata ad agosto 2023 dall’Agenzia Viaggi e Turismo Samovar per assistere all’eclissi, è stata la città scelta anche dalla NASA. La conferma è arrivata ad ottobre 2023. Il gruppo di Astrofili e appassionati provenienti da tutta Italia partirà il prossimo 1° aprile e tornerà il 12 aprile.

"Abbiamo effettuato sopralluoghi alla ricerca del Paese e del continente da cui osservare l’eclissi: un viaggio del genere comincia anni prima - racconta Nardi - Richiede tanta cura e preparazione: abbiamo individuato il punto esatto del passaggio dell’eclissi, calcolato le probabilità meteo favorevoli, selezionato location che potessero accogliere anche l’attrezzatura degli astrofili, abbinando all’esperienza straordinaria del fenomeno astrologico un viaggio ricco di escursioni e visite guidate".

"Samovar ha saputo gestire tutti gli aspetti più complessi del viaggio che, al di là della location per ammirare l’eclissi, riguarda anche i trasporti e i trasferimenti per chi, come noi, porta con sé attrezzatura ingombrante e pesante. Non è facile scegliere l’alloggio giusto e, poi, per noi queste sono occasioni in cui coniughiamo la nostra passione ai viaggi: ci piace approfittare dell’eclissi, per andare un po’ alla scoperta della Terra - conclude Villa - E in questo, Samovar con la sua efficienza e organizzazione, è riuscita perfettamente a preparare un piano di viaggio in cui escursioni, visite guidate e musei, saranno la cornice di questa eclissi. In attesa della prossima, il 16 agosto 2026 alle Baleari".