Danza, a soli 11 anni vola a Monaco di Baviera: Elisa Gattai approda all'Accademia BMICA

A soli 11 anni volerà in Germania alla BMICA Bottaini and Merlo International Centre of Arts di Monaco di Baviera, una delle più prestigiose accademie di danza d'Europa. È un sogno che si realizza per Elisa Gattai, allieva della Scuola Etoile di Ghezzano (San Giuliano Terme) diretta da Simona Tellini. La bambina, che coltiva la passione per il balletto da quando aveva soltanto tre anni, ha infatti superato brillantemente l'esame tenutosi nello scorso mese di luglio di fronte a giudici provenienti da vari Paesi europei, ricevendo così proprio in questi giorni l'invito ufficiale per approdare nella famosa accademia tedesca. Qui Elisa, a partire dalla prossima settimana, si dedicherà quotidianamente alla danza classica, senza però trascurare gli studi: la bambina, inserita in una classe appositamente pensata per allievi stranieri, frequenterà infatti una scuola in cui, durante il primo anno, le sarà data la possibilità di imparare il tedesco.

La mamma: "Emozionata ma anche in ansia, per mia figlia un sogno che si realizza"

"Sono contenta ed emozionata per mia figlia - racconta la madre Lorella a PisaToday - malgrado ovviamente ci sia anche un po' di apprensione nel vederla partire per un Paese lontano. Ci tengo a ringraziare particolarmente Simona Tellini, che si è sempre comportata in maniera esemplare e speciale. Ha seguito costantemente i suoi allievi con passione e tecnica, preparandoli ai massimi livelli per il loro futuro senza mai metterli alcuna pressione".

"La cosa che mi rende felice - ha aggiunto la madre - è che quella di Elisa è stata una sua libera scelta: nessuno l'ha mai spinta nel praticare questa disciplina, anzi, a dire la verità non capisco neanche come sia nata in lei questa passione: in famiglia nessuno fa danza ed anche io, ad onor del vero, ne so poco. Quando a 3 anni mi venne a dire 'Mamma, voglio fare danza', rimasi stupita e quasi incredula. Ora - conclude - sono in ansia al pensiero che non potrò vederla per un po', ma fortunatamente in Germania le vacanze scolastiche sono più frazionate rispetto alle nostre e già a novembre ci sarà occasione per stare più tempo insieme".