El'S Stars Parrucchieri, inaugurato il nuovo salone a Pontedera

El'S Stars, il brand creato dall'imprenditrice Eleonora Cerciello, raddoppia e apre un nuovo salone di parrucchiere in via Felice Lotti, nel cuore di Pontedera. All'inaugurazione del locale erano presenti Alessandro Puccinelli, vicesindaco di Pontedera, e Alessio Giovarruscio, responsabile area sindacale di Confcommercio Provincia di Pisa.

" Dopo l'apertura del primo salone a Ponsacco nel 2017- racconta Christian Fregosi, responsabile marketing di El'S Stars - la nostra fama è cresciuta in Valdera e nell'intera provincia, quindi, seguendo ricerche di mercato, abbiamo deciso di aprire a Pontedera, in una strada molto bella e calorosa come via Lotti, a due passi dal Corso e vicina al Duomo. Un brand ideato da mia moglie Eleonora Cerciello, non solo un salone di parrucchiere per uomo e donna, ma un marchio che annovera una linea di prodotti made in Italy e certificati che stiamo vendendo a Ponsacco e a breve anche a Pontedera, oltre che nel nuovo shop online. Cerchiamo di far sentire ogni cliente come una star e speriamo davvero che la nostra favola continui. Questa - aggiunge - è solo una piccola tappa: abbiamo molte altre novità in programma per il 2024 e non vogliamo fermarci qua".

" Sono felice di partecipare a una nuova inaugurazione - afferma il vicesindaco di Pontedera Alessandro Puccinelli - con l'auspicio che l'attività abbia un lungo percorso davanti, perché investire vuol dire realizzare un sogno da mandare avanti nel tempo e, in questo caso, contribuisce a rendere più luminosa via Lotti, dove fa piacere registrare uno sviluppo sempre maggiore".