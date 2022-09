Dove comprare vino a Pisa, cinque enoteche da provare

A tavola, che sia pranzo o cena, non può mai mancare un buon bicchiere di vino. Sì, perché il suo consumo, ovviamente in forma contenuta e moderata, è un vero e proprio toccasana per la salute, grazie alle sue proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e antibatteriche. Il vino, inoltre, aiuta a ridurre l'accumulo di grasso, concorre a diminuire l'incidenza di malattie mentali, abbassa il rischio di cancro, rallenta l'invecchiamento delle cellule, aiuta la digestione e protegge il tratto urinario prevenendo la formazione di calcoli renali. Berne un bicchiere durante i pasti, quindi, garantisce un insieme di benefici per l'intero organismo: al contrario, invece, l'abuso comporta complicanze anche per la salute.

Ma dove è possibile acquistare un buon vino a Pisa? L'offerta è decisamente ampia ed ognuno avrà sicuramente la propria cantina di fiducia, ma qui vi proponiamo alcuni locali particolarmente consigliati dagli utenti su Google.

Duende - Enoteca Gastronomica Naturale

Un'ampia selezione di vini naturali accompagnati da tapas della tradizione toscana: questa l'offerta di Duende, piccolo locale che fa della qualità dei propri prodotti e dell'attenzione al cliente i propri maggiori punti di forza.

Dove si trova: Via Curtatone e Montanara, 26

L'Avvelenata - Vini e Vinili

Una piccola enoteca e negozio di musica, nel pieno centro di Pisa. L'Avvelenata permette di gustare un buon calice di vino accompagnato da salumi e formaggi toscani.

Dove si trova: Vicolo del Tinti, 28

Decanter

In un ambiente informale, al Decanter, nel quartiere di Pratale, si possono acquistare vini sia in bottiglia che sfusi. Possibilità di fare una sosta per un buon aperitivo.

Dove si trova: via delle Medaglie d'Oro, 19

Enoteca la Cantinetta

Alla Cantinetta è possibile trovare vini del territorio, caratterizzati da un ottimo rapporto qualità-prezzo. Il luogo ideale per concedersi un momento di relax.

Dove si trova: via Cavalca, 52

Vicolo Divino

In pieno centro, in una traversa di Lungarno Pacinotti, troviamo il Vicolo Divino, locale che offre un'ampia scelta di vini provenienti principalmente dai territori limitrofi.

Dove si trova: Via Filippo Serafini, 10