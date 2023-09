Lo Store dell'Usato Eschini Auto festeggia un anno

È passato un anno da quel 9 settembre 2022, giorno in cui Lo Store dell'Usato Eschini Auto ha inaugurato ufficialmente la propria attività con una serata speciale, una festa organizzata nel vasto piazzale del nuovissimo showroom dedicato esclusivamente alle vetture usate. Più di mille persone quel venerdì hanno partecipato ad un evento che ha portato "il in città", tra musica, allestimento balneare, cibo e drink. In un anno più di 1500 auto usate sono transitate dallo Store di via Fagiana, che dispone di un'officina, di una carrozzeria e di un lavaggio interamente dedicati alla preparazione, manutenzione e assistenza delle auto in stock. Lo Store dell'Usato conta oggi più di 20 persone tra i suoi addetti, ed oltre ad aver riqualificato la zona in cui sorge si è rapidamente affermato come destinazione di fiducia per coloro che cercano auto usate di alta qualità "pari al nuovo".

Caratteristica distintiva della nuova concessionaria risiede nell'attenzione minuziosa rivolta alla qualità e alla sicurezza, grazie ai 110 controlli di verifica a cui vengono sottoposte tutte le vetture prima di essere proposte ed esposte. Oltre alle vetture del gruppo Volkswagen garantite dal sigillo "Usato Certificato", il programma che permette di acquistare un'auto usata di qualità in tutta tranquillità, Lo Store dell'Usato offre auto di tutte le marche che affrontano un processo di certificazione che si svolge tutto al suo interno. Il test-drive prima dell'acquisto permette ai clienti di provare personalmente le sensazioni di guida ed il comfort delle vetture, mentre formule finanziarie vantaggiose come Progetto Valore Volkswagen rendono l'acquisto di un'auto usata un'opzione ancor più vantaggiosa e flessibile.

"È stato un anno importante quello appena trascorso, ricco di sfide e soddisfazioni - dichiara Giovanni Eschini, titolare dell'azienda Eschini Auto -. In un momento di difficile interpretazione per l'automotive, guardiamo avanti con entusiasmo facendo del nostro meglio per offrire un'esperienza di acquisto unica ed essere un punto di riferimento per chiunque cerchi auto usate certificate. Ringraziamo tutti coloro che hanno riposto fiducia nello Store dell'Usato in questo anno e ci auguriamo di continuare nella direzione intrapresa".

Per sottolineare la vicinanza al territorio a cui fa riferimento, per la stagione 2023/2024 Lo Store dell'Usato è diventato sponsor ufficiale del Pisa Calcio, come avranno notato i più attenti tifosi nerazzurri già durante la prima uscita casalinga della formazione pisana vista la cartellonistica presente all'Arena Garibaldi. Per festeggiare il primo anniversario, Lo Store dell'Usato invita tutti a visitare la concessionaria in Via Fagiana 104/d durante il Porte Aperte di sabato 9 e domenica 10 settembre, durante il quale si potrà approfittare di vantaggi e promozioni esclusive sull'ampio stock di vetture.

Info

marchetti.francesco@eschiniauto.it - luca.lenzi@eschiniauto.it - 370 36 49 924