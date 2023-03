Dalla Luna piena rosa alle stelle cadenti di primavera, i sette imperdibili eventi astronomici di aprile

Quello che sta per iniziare, per gli amanti di astronomia, sarà un mese ricco di eventi da non perdere. Ad aprile, come segnalato da meteo.it, il nostro cielo offrirà infatti spettacoli unici, a partire da quello di giovedì 6, quando sarà possibile ammirare la Luna piena rosa. Ecco tutti gli appuntamenti.

La Luna piena rosa

Giovedì 6 aprile alle 6.34 ci sarà la Luna piena rosa. Il nostro satellite si troverà dalla parte opposta della Terra rispetto al Sole, nella costellazione della Vergine. La Terra sarà allineata tra la Luna e il Sole e si verificherà il plenilunio. La Luna piena di aprile non è una Luna colorata di rosa, ma prende questo nome perché accompagna la fioritura di una pianta molto diffusa negli Stati Uniti, la Phlox subulata. Viene anche chiamata Luna di Pasqua, Luna dell'uovo, Luna dell'erba che germoglia.

Congiunzione Luna e Saturno

Saturno (magnitudine 0,8) e la Luna si incontreranno domenica 16 aprile alle 05:47 ora italiana. In quel momento la Luna si troverà nella costellazione dell'Acquario e tra i due corpi ci sarà una distanza di 3°29'. L'evento può essere osservato tramite binocolo, ma anche a occhio nudo.

La Luna nuova

Giovedì 20 aprile, alle 6.12, ci sarà la Luna nuova. La Luna si troverà tra la terra e il Sole e le osservazioni saranno facilitate dalla mancanza del bagliore lunare.

La congiunzione tra Luna e Mercurio

Venerdì 21 aprile Mercurio (magnitudine 2,1) incontrerà la Luna nella costellazione dell'Ariete. I due corpi avranno una distanza di 1°53'. Si potranno osservare sia con il binocolo che ad occhio nudo.

Il picco massimo delle Liridi

Uno degli eventi astronomici più attesi del mese di aprile. Come ogni anno tornerà lo splendido sciame meteorico delle Liridi che si potranno osservare senza il disturbo lunare. Le stelle cadenti più belle di primavera saranno attive dal 15 al 26 aprile, ma raggiungeranno il picco la notte di venerdì 21 e sabato 22 aprile. Lo spettacolo potrebbe ripetersi anche domenica 23 aprile. Non resta che essere pronti a cogliere l'attimo e ad esprimere i desideri.

La congiunzione tra Luna e Venere

Domenica 23 aprile ci sarà anche l'incontro tra la congiunzione tra Luna e Venere alle 15.03 ora italiana. La Luna, che avrà raggiunto la fase nuova da 3 giorni, sarà nella costellazione del Toro e i due corpi saranno a una distanza tra loro di 1°18'. Potranno essere osservati sia tramite binocolo che a occhio nudo

La congiunzione tra Luna e Marte

Mercoledì 26 aprile Marte (magnitudine 1,3) alle 4.18 ora italiana incontrerà la Luna, che nel frattempo avrà raggiunto la fase nuova da 6 giorni, nella costellazione dei Gemelli. I due corpi celesti saranno a una distanza di 3°49'. Per l'osservazione è consigliato l'uso di un binocolo, ma è possibile anche a occhio nudo.