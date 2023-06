Stelle cadenti e solstizio d'estate, gli eventi astronomici da non perdere a giugno

Il mese di giugno, iniziato da pochi giorni, sarà ricco di eventi da non perdere per gli appassionati di astronomia. Di seguito tutti gli appuntamenti da cerchiare in rosso sul calendario segnalati da Meteo.it.

Incontri tra pianeti

Il 14 giugno alle 8.33 Giove incontrerà la Luna. Si consiglia di usare un binocolo o di osservare il fenomeno a occhio nudo. Il 16 giugno alle 22.40, Mercurio incontrerà la Luna: l'evento sarà visibile a occhio nudo.

Le meteore

Le Gamma Delfinidi, meteore note per la loro attività irregolare, sono attese nella notte tra l'11 e il 12 giugno. Le Liridi di giugno si ripresentano puntuali all'appuntamento annuale, offrendoci uno spettacolo indimenticabile nella notte tra il 16 e il 17 giugno. Il radiante di queste meteore, osservabile tutta la notte, culminerà verso le ore 2.00.

Le Bootidi di giugno raggiungeranno il picco nella notte tra il 27 e il 28 giugno. Queste meteore sono già riuscite in passato a regalarci spettacolari show celesti. Proprio l'ultimo giorno del mese saranno le Tau Aquaridi a dare spettacolo nel cielo. Il radiante risulterà osservabile dalle 2 fino all'alba. Nella notte tra il 29 e il 30 giugno previsto il picco.

Giugno, inoltre, sarà il mese del solstizio d'estate che quest'anno si verificherà il 21 giugno alle 16.58 con più di 15 ore di luce.