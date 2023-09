Farmacia Raimo, 50 anni di attività a Pisa: "Al centro i bisogni del paziente"

La Farmacia Raimo, realtà d'eccellenza sanitaria del territorio pisano, festeggia i 50 anni di attività. Una storia di famiglia oggi arrivata alla terza generazione e gestita con passione e professionalità dal dottor Renato Raimo, noto per il suo percorso parallelo di attore e regista a livello nazionale. La Farmacia Raimo è presente dal 1973 a Pisa, dove il suo fondatore, il dottor Giovanni Raimo, medico veterinario prima e dal 1956 farmacista, trasferisce la sua titolarità da Torremaggiore, paese ai piedi del Gargano. La sede storica in città è al civico 43 in Corso Italia, nello stesso locale dove, dagli inizi del secolo scorso, si sono susseguite le titolarità Canepa, negli anni '20-'50, e poi Bucalossi fino al 1973.

"Una vera giornata di festa non solo per la Farmacia Raimo, ma per tutto il tessuto economico e sociale del territorio - afferma il direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli - Non parliamo semplicemente di una farmacia, ma di un'attività di servizi portata avanti da imprenditori alla terza generazione, che occupano una forza lavoro con 14 dipendenti, una realtà con tanta voglia di fare che si rilancia e si rimette in gioco con un progetto estremamente innovativo: la dimostrazione che la piccola e media impresa è il cuore pulsante della nostra economia".

"Celebriamo con orgoglio i 50 anni di un'impresa al servizio della salute e dei cittadini, capace di trasformarsi nel tempo e di essere attenta alle nuove tecnologie: caratteristiche dal valore davvero importante per la città e per i cittadini, e che evidenzia l'attenzione particolare di Pisa agli aspetti della salute", il saluto dell'assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini.

"Questa modernizzazione è frutto di quella rivoluzione professionale e imprenditoriale nata negli anni '90 tra generazioni di farmacisti - dichiara il titolare della Farmacia Raimo, Renato Raimo - La cosa più importante che ho appreso da mio padre è che la prima regola professionale di una professione sanitaria è quella di porre al centro il bisogno del paziente. Questo stride oggi, alla luce di ciò che sta accadendo in Italia con la scellerata e illimitata scesa in campo delle società di capitali, dove società con titolari non farmacisti hanno come primo obiettivo il business economico. Sotto questo aspetto posso con orgoglio sostenere che la Farmacia Raimo dopo 50 anni di attività a Pisa possa rappresentare una realtà consolidata di Farmacia Italiana Indipendente, dove i titolari sono farmacisti, e per tanto andrebbe sostenuta e protetta ponendo un limite all'invasione dei capitali. Ce ne accorgeremo presto".

"L'attività della Farmacia Raimo, alla quale rivolgo le migliori felicitazioni anche da parte del presidente di Federarma Pisa Paolo Nanni, restituisce l'esatta immagine del farmacista, che oltre a curare la parte commerciale deve mettere al centro la persona, un punto di riferimento per il cliente legato non tanto ai prodotti, quanto alla soluzione delle esigenze e alla garanzia dei servizi. Solo in questo modo possiamo riuscire a dare valore alla figura del farmacista e alla sua attività di consulente sanitario", il commento del presidente delle Farmacie Confcommercio Provincia di Pisa e consigliere FederFarma Luigi Cecchi.

"L'intuizione di Renato Raimo ha mosso la mia curiosità da subito. Dopo un attento studio conoscitivo che si è attivato con la disponibilità professionale della azienda LPG, oggi la tecnologia è in uso per un percorso esperienziale presso il reparto di senologia, nel percorso riabilitativo chirurgico gestito da fisiatri e fisioterapisti dedicati", afferma la dottoressa Manuela Roncella, direttrice del Centro Clinico di Senologia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana.

"È un'idea che Renato ha in testa da diverso tempo. I valori della Farmacia Raimo associati allo spirito di innovazione hanno catturato fortemente il nostro interesse - le parole di Alessandro de Pedys direttore della filiale Italiana di LPG -. Non parliamo di business ma di vera passione associata da competenze di alto livello. "Consulenza", "Terapia Integrata", "la cura del paziente a 360°", sono temi spesso sulla bocca di molti, ma solo pochi sono in grado di svilupparli. La Farmacia Raimo rappresenta per noi la tangibilità dei concetti menzionati. LPG, nata dall'intuizione e dalla passione di Luis Paul Guitay, che ha saputo replicare le mani esperte del fisioterapista in quella che viene definita "meccanostimolazione cellulare": la metodica endermologie. Una metodica, naturale al 100%, nota a livello mondiale, supportata da un Comitato Scientifico internazionale e certificata da oltre 184 studi scientifici che ne dimostrano l'efficacia: sia nel settore della salute che nell'area estetica. Il concetto di "Terapie Integrate", menzionate, sta molto a cuore a LPG. Già attive da tempo collaborazioni con "L'Istitut Raphael di Parigi", primo Istituto Europeo di "Santè Integrative" e il Policlinico Gemelli di Roma – reparto di Oncologia Integrata finanziato da Komen Italia sono chiari esempi di un interesse comune: non curare una patologia ma seguire il paziente a 360°.

"Oggi, grazie al ponte creato da Renato Raimo, possiamo vantare la recente collaborazione con il reparto di senologia dell'Ospedale Santa Chiara di Pisa, diretto dalla professoressa Roncella - aggiunge -. Il maggiore interesse di tali strutture, è quello di poter disporre di una rete attiva sul territorio che possa garantire la continuità di un percorso che per limiti economici del sistema deve purtroppo interrompersi. Farmacia Raimo è un esempio unico nel suo genere che continua a rispondere a tali possibili esigenze".