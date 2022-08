Ferragosto 2022, cinque borghi da non perdere in Toscana

Ferragosto è ormai alle porte ed è arrivato quindi il momento di decidere dove trascorrere la giornata clou dell'estate. In moltissimi opteranno per il mare, ma la nostra regione offre un'ampia varietà di scelta anche per coloro che desiderano fuggire dalle folle in spiaggia. Particolarmente amati sono i borghi, luoghi in cui gustarsi del buon cibo e fare un tuffo nella storia. Vediamo cinque particolarmente consigliati.

Castiglione della Pescaia

Chi vuole rimanere a due passi dal mare non può lasciarsi sfuggire l'occasione di visitare Castiglione delle Pescaia, antico borgo di pescatori della provincia di Grosseto che dà il meglio di sé proprio durante la stagione estiva. Passeggiare nel suo centro storico sarà un'esperienza unica, che conserverete per sempre nella vostra memoria.

(foto Instagram _castiglionedellapescaia_)

Monteriggioni

Racchiuso da imponenti mura, il piccolo borgo di Monteriggioni è una perla della provincia di Siena. Il luogo ideale per concedersi un delizioso pasto in uno dei suoi squisiti ristoranti e fare un tuffo nella storia.



(foto Instagram @toscanalike)

Pienza

Per i più romantici la meta ideale è Pienza: qui potrete passeggiare mano nella mano del vostro partner tra la via dell'Amore e la via del Bacio. Immancabile, poi, una visita all'incantevole Palazzo Piccolomini.

Sorano

Insieme a Pitigliano e Sovana, Sorano è uno dei tre "borghi del tufo" della provincia di Grosseto. Un gioiello di origine etrusca, divenuto centro particolarmente attivo durante il medievo. Da visitare l'imponente Fortezza Orsini.

Bolgheri

Tornando vicino al mare, per gli amanti del turismo enogastronomico imperdibile è una tappa a Bolgheri, piccolo borgo all'interno del comune di Castagneto Carducci celebre per i suoi prodotti tipici, tra cui l'immancabile vino. La strada che porta al borgo, il viale dei Cipressi, è una delle più belle d'Italia, da percorrere almeno una volta nella vita.



(foto Tuscany4me)