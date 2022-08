Ferragosto 2022, cinque idee per un'escursione nel verde in Toscana

Non solo spiaggia e mare. A Ferragosto, per trascorrere una giornata di completo relax, possiamo concederci un'escursione in uno dei tanti itinerari immersi nel verde presenti nella nostra regione. Luoghi in cui fuggire dalle grandi folle e trovare, al tempo stesso, un po' di sano refrigerio dal caldo torrido di questi giorni. Vediamo alcuni suggerimenti.

Rocca della Verruca

Partendo dal piccolo borgo di Montemagno (frazione di Calci, Pisa), è possibile raggiungere la suggestiva Rocca della Verruca, dalla cui cima vi si aprirà un panorama unico, con la vista che domina su tutto il territorio circostante. Il percorso è semplice, eccezion fatta per l'ultimo pezzo che conduce direttamente alla Rocca: qui la salita si fa infatti ripida e scoscesa e poco adatta a chi ha problemi di mobilità.

Parco dell'Orecchiella

In Garfagnana, in provincia di Lucca, troviamo il Parco dell'Orecchiella, dove, oltre al museo del centro visitatori, possiamo trovare recinti con cervi, caprioli, orsi e mufloni. Innumerevoli i sentieri da percorrere, nei quali, se sarete fortunati, potrete imbattervi in numerosi animali nel loro ambiente naturale.

Bosco delle Fate

Il Bosco delle Fate si trova a Chiusi della Verna, in provincia di Arezzo, e si caratterizza per un paesaggio dominato da fitti castagni e faggi. Il luogo perfetto per trascorrere una giornata al fresco immersi totalmente nel verde.

Monte Amiata

Il Monte Amiata, sito tra la Val d'Orcia, la Maremma e la Val di Paglia, è una delle mete predilette dagli amanti del trekking. Qui potrete percorrere numerosi sentieri, ciascuno dei quali capace di regalarvi emozioni uniche.

Acquedotto di Colognole

Passeggiata tutta all'ombra è quella che vi porterà alla scoperta dell'acquedotto di Colognole (o Acquedotto Leopoldino), in provincia di Livorno. Un sentiero adatto a tutti, in cui potrete godere di un'atmosfera di quiete in cui il silenzio sarà rotto soltanto dal rumore dell'acqua che scorre in vasche di depurazione, canalizzazioni e gallerie.