Ferragosto 2022, cinque idee per una gita fuori porta in provincia di Pisa

Ferragosto è ormai alle porte e, come da tradizione, è giunto il momento di pensare dove trascorrere quella che è la festa clou dell'estate. Per chi vuole fuggire dalle spiagge affollate non allontandosi troppo dalla città, ecco alcune mete consigliatissime nella provincia di Pisa, tutte raggiungibili in non troppo tempo in auto.

Riserva Naturale Bosco di Tanali

Siete amanti della natura? Allora non potete lasciarvi sfuggire un'escursione alla Riserva Naturale Bosco di Tanali, situata alle pendici del Monte Pisano, nel comune di Bientina, località Caccialupi. L'area protetta, estesa per circa 160 ettari, comprende boschi, pascoli, prati umidi e canneti ed è provvista di camminamenti e di strutture per l'avvistamento dell'avifauna.

Parco delle Fumarole

Per rimanere in tema natura, consigliatissimo è anche il Parco delle Fumarole, sito appena sotto il borgo medievale di Sasso Pisano. Le "fumarole" sono emissioni gassose costituite da vapore acqueo, anidride carbonica e idrogeno solforato che, fuoriuscendo dal terreno, si raffreddano a contatto con l'atmosfera condensandosi in fumi. Uno spettacolo unico, assolutamente da non perdere.

Riserva Naturale di Monterufoli-Caselli

Amate il silenzio rotto solamente dal cinguettio degli uccelli e dai rumori della natura? Allora non fatevi mancare una visita alla Riserva Naturale di Monterufoli-Caselli, che si estende nella zona attorno al fiume sterza. Qui, immancabile, è una tappa alla Cascata Sterza, che si getta in un piccolo laghetto.

Volterra

Se invece siete amanti della storia e dei borghi, nel vostro itinerario non può mancare Volterra, frequentata ogni anno da migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo. Qui potrete fare un tuffo nella storia passeggiando nei suoi stretti vicoli e rimanendo affascinati dalla bellezza degli imponenti palazzi.

Il Giardino Sospeso

Per una giornata all'insegna del divertimento in famiglia, potete optare per il Giardino Sospeso, parco avventura di Riparbella che offre percorsi adatti ad ogni fascia di età, a partire dai più piccoli per arrivare agli adulti.