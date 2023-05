Festa degli Aquiloni, successo di pubblico per l'iniziativa dell'Aero Club di Pisa: "Soddisfatti per la grande partecipazione"

Volti sorridenti e sguardi felici. È stata una giornata da ricordare, quella vissuta dai numerosi bambini che, domenica 14 maggio, hanno preso parte alla tradizionale Festa degli Aquiloni organizzata dall'Aero Club di Pisa. I piccoli, accompagnati dai propri genitori, hanno infatti potuto non solo progettare e realizzare il proprio personale modello di aquilone grazie ai materiali messi gratuitamente a disposizione, ma anche farlo volare nel cielo nello spazio della pista, per l'occasione rimasta chiusa al traffico. Un'esperienza speciale, una delle tante organizzate dalla struttura, in cui sono consorziati i comuni di Capannoli (dove ricade l'aviosuperficie), Pontedera e Peccioli e da sempre attenta ad offrire al pubblico manifestazioni di vario tipo.

"Quella di ieri - spiega Mario Nuzzi, vicepresidente dell'Aero Club di Pisa - è stata una delle tante iniziative che offriamo alla popolazione. Siamo rimasti molto soddisfatti della partecipazione: nonostante il tempo non fosse dei migliori, tra bambini e genitori abbiamo accolto circa un centinaio di persone. Poi, fortunatamente, il cielo si è aperto nel primo pomeriggio, proprio quando era giunto il momento di far volare in aria gli aquiloni: questo ha reso la giornata ancor più speciale".

"Iniziative di questo tipo - aggiunge Nuzzi - si inseriscono in un programma di manifestazioni aperte al pubblico. Tra quelle che abbiamo realizzato, mi piace ricordare ad esempio quella che, in passato, ha permesso a bambini affetti da tumore di volare: è stato bellissimo vedere l'eccitazione sul volto dei bimbi prima del volo e la loro gioia nel raccontare quell'esperienza dopo. Io, nella vita, faccio il medico e posso dire che l'emozione positiva è terapeutica".

E tra gli eventi a cui l'Aero Club di Pisa ha contribuito alla realizzazione, ci sarà anche quello che, il prossimo primo ottobre, porterà le Frecce Tricolori a volare sul cielo di Tirrenia: "Sarà un appuntamento da non perdere - sottolinea Nuzzi -, il quale, nella settimana precedente ed in quella successiva, sarà accompagnato dalla mostra nell'atrio del Comune del modello del Blériot, il primo aereo con il quale Loius Blériot, nel 1909, compì la prima attraversata della Manica. Il nostro obiettivo - conclude Nuzzi - è ricordare come Pisa sia stata fin dall'inizio all'avanguardia nel settore dell'aviazione".