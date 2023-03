Festa della donna, cinque idee regalo

La Festa della donna, che si celebra ogni 8 marzo, è ormai alle porte. Se non lo avete già fatto, è quindi arrivato il momento di pensare a qualche idea regalo per le donne speciali della vostra vita. Oltre alla classica mimosa, si può infatti optare anche per qualche altro piccolo dono che farà sicuramente felici le vostre mamme, mogli, fidanzate ed amiche. Vediamo qualche suggerimento.

Abbigliamento

Le donne curano con particolare attenzione il proprio look. Ecco perché per l'8 marzo potremmo donare loro un capo d'abbigliamento, magari una t-shirt casual con la scritta "Superdonna". L'alternativa può essere un paio di scarpe o di stivali, di cui le donne vanno letteralmente pazze.

Accessori

Anche gli accessori giocano un ruolo fondamentale nel look di una donna. Possiamo quindi regalarle un'elegante borsa, dono sempre amato dal gentil sesso, o un pratico portafoglio.

Gioielli

I gioielli non passano mai di moda. Possiamo quindi optare per un ciondolo, magari a forma di cuore, un paio di orecchini, raffinati bracciali o qualsiasi gioiello Swarowski.

Smartband

Per le amanti del fitness, possiamo pensare ad uno smartband, che permette di registrare movimenti e parametri quali calorie perse durante l'attività fisica.

Libri

Un buon libro è sempre un'ottima idea regalo, soprattutto se la donna in questione ama concedersi momenti da dedicare a se stessa e alla lettura. In questo caso fondamentale è conoscere i suoi generi preferiti tra romanzi d'amore, gialli, thriller, fantasy, azione, horror e biografie. Per rendere il regalo più personale, possiamo inserire all'interno della copertina una breve dedica.