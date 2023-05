Festa della mamma, cinque idee regalo

Domenica 14 maggio sarà la Festa della mamma. Un'occasione per manifestare l'affetto nei suoi confronti anche attraverso un piccolo regalo, da scegliere in base alle passioni e alla personalità della propria madre. Ecco qualche suggerimento.

Set da giardinaggio

Per una mamma dal pollice verde, il set da giardinaggio è il regalo ideale, che le permetterà di prendersi cura del proprio giardino nel miglior modo possibile.

Prodotti di bellezza

Un grande classico, che non lascia però mai insoddisfatti: possiamo regalare trucchi, creme idratanti od oli nutrienti.

Servizio da tè

Il servizio da tè è il regalo perfetto per le mamme che amano godersi qualche momento di relax da sole o in compagnia.

Videolezioni di fitness

Se la nostra mamma ama tenersi in forma, non esiste regalo migliore di qualche videolezione di fitness, attraverso cui potrà allenarsi direttamente in casa seguendo i consigli di esperti nel settore.

Orecchini

Un bel paio di orecchini fa sempre la sua figura, soprattutto se la nostra mamma ama sfoggiarli in ogni occasione.