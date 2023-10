Festa dei nonni, origini e curiosità

Oggi, lunedì 2 ottobre, si celebra la Festa dei nonni, ricorrenza istituita per sottolineare la loro importanza nella nostra società. Un'occasione speciale per manifestare tutto l'affetto che ci lega a loro, magari con un piccolo dono.

Quando è nata la Festa dei nonni

La Festa dei nonni è stata istituita in Italia con la legge n. 159 del 31 luglio 2005 "per celebrare l'importanza del ruolo svolto dai nonni all'interno delle famiglie e della società in generale". Si festeggia il 2 ottobre in quanto, in questo giorno, la Chiesa Cattolica celebra gli "angeli custodi". Negli altri Paesi la data cambia a seconda delle tradizioni: in America, ad esempio, si festeggia il giorno dopo il Labor Day, la festa che consacra la fine dell'estate e il ritorno al lavoro nel primo lunedì di settembre; nel Regno Unito nella prima domenica di ottobre; in Canada il 25 ottobre. In Francia, invece, nonne e nonni vengono festeggiati separatamente: le prime hanno una giornata dedicata fin dal 1987, ovvero la prima domenica di marzo, i secondi vengono celebrati solo dal 2008 nella prima domenica di marzo. Fiore ufficiale della Festa dei nonni è il nontiscordardimé, nome evocativo del significato profondo della ricorrenza.

Festa dei nonni, le origini

La ricorrenza ha origini americane: è nata negli Stati Uniti nel 1978, grazie al Presidente Jimmy Carter che accettò la proposta di Marian McQuade, una mamma casalinga della Virginia Occidentale con 15 figli e 40 nipoti, che propose di istituire una giornata nazionale dedicata ai nonni. Il ‘National Grandparents Day' viene così celebrato ogni anno da allora nella prima domenica di settembre, tradizione adottata dai vari Paesi del mondo concordi nel dare omaggio alle figure tra le più importanti della vita di un bambino e della società.