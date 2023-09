Festa dei nonni, quattro idee regalo

Lunedì 2 ottobre, come ogni anno, si celebrerà la Festa dei nonni, una ricorrenza speciale volta a sottolineare quanto importante sia il loro ruolo nella nostra società. Per manifestare il nostro affetto nei loro confronti, possiamo pensare ad un piccolo regalo: ecco alcune idee.

Portafoto

I nonni amano i ricordi e non sempre possono avere i loro cari vicini: le foto sono il mezzo ideale per non sentire la nostalgia anche se si vive lontani e in città diverse. Ecco, quindi, che un portafoto può essere per loro il regalo ideale.

Coperta

Malgrado le temperature in questi giorni siano ancora piuttosto elevate, l'arrivo della stagione fredda è ormai imminente. Ecco quindi che possiamo regalare ai nostri nonni una coperta con la quale ripararsi dal freddo mentre stanno guardando la tv sul divano.

Tazza personalizzata

Un grande classico è la tazza personalizzata, da rendere unica o con una foto che ci ritrae insieme a loro o con qualche frase che esprima il nostro affetto nei loro confronti.

Grembiula da cucina

Se i nostri nonni amano dilettarsi in cucina, perfetto è un grembiule da indossare ai fornelli.